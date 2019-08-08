Информация о минировании метро, аэропорта, вокзалов и автостанций оказалась ложной

Никаких подозрительных предметов не обнаружено.
Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, 3 железнодорожных и 2 авто станций, железнодорожного вокзала, 3 станций метрополитена, 4 жилых домов и 3 государственных учреждений поступили на электронную почту полиции 7 августа около 13:30.
По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.
Специалисты взрывотехнического управления обследовали почти 35 000 квадратных метров помещений и прилегающей территории.
Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Информация внесена в Журналов единого учета заявлений и сообщений отделов полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет как никогда трудно.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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