08.08.2019 08:33

Информация о минировании метро, аэропорта, вокзалов и автостанций оказалась ложной

Никаких подозрительных предметов не обнаружено.



// Нацполиция

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, 3 железнодорожных и 2 авто станций, железнодорожного вокзала, 3 станций метрополитена, 4 жилых домов и 3 государственных учреждений поступили на электронную почту полиции 7 августа около 13:30.

По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Специалисты взрывотехнического управления обследовали почти 35 000 квадратных метров помещений и прилегающей территории.



Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.



Информация внесена в Журналов единого учета заявлений и сообщений отделов полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.