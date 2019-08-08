Главная Новости Криминал и происшествия Информация о минировании метро, аэропорта, вокзалов и автостанций оказалась ложной
08.08.2019  08:33   

Информация о минировании метро, аэропорта, вокзалов и автостанций оказалась ложной

Никаких подозрительных предметов не обнаружено.


// Нацполиция

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, 3 железнодорожных и 2 авто станций, железнодорожного вокзала, 3 станций метрополитена, 4 жилых домов и 3 государственных учреждений поступили на электронную почту полиции 7 августа около 13:30.

По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Специалисты взрывотехнического управления обследовали почти 35 000 квадратных метров помещений и прилегающей территории.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация внесена в Журналов единого учета заявлений и сообщений отделов полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, полиция, харьков
 
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