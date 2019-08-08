Трамваи по Харькову стоят из-за ДТП на путях (ФОТО)

Аварии мешают работе электротранспорта.
Так, вечером 7 августа два автомобиля столкнулись в начале Московского проспекта. По словам очевидцев, джип врезался в Toyota. Из-за аварии оказалось заблокированным движение трамваев по проспекту.
А утром 8 августа в Лесопарке, чуть выше Детской железной дороги, на трамвайных путях завтрял автомобиль. Движение трамваев №12 приостановлено.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет как никогда трудно.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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