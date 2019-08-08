08.08.2019 08:38

Трамваи по Харькову стоят из-за ДТП на путях (ФОТО)

Аварии мешают работе электротранспорта.



// Facebook

Так, вечером 7 августа два автомобиля столкнулись в начале Московского проспекта. По словам очевидцев, джип врезался в Toyota. Из-за аварии оказалось заблокированным движение трамваев по проспекту.

А утром 8 августа в Лесопарке, чуть выше Детской железной дороги, на трамвайных путях завтрял автомобиль. Движение трамваев №12 приостановлено.