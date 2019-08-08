Главная Новости Криминал и происшествия 263-я маршрутка попала в ДТП на Салтовке (ВИДЕО, ФОТО)
08.08.2019  09:09   

263-я маршрутка попала в ДТП на Салтовке (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла вечером 7 августа.


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На перекрестке улиц Гвардейцев-Широнинцев и Валентиновской в автобус врезалась легковушка ВАЗ-2110, ехавшая сзеди.

По словам очевидцев, в аварии пострадал водитель ВАЗа.

На месте происшествия работали полицейские и медики.

В сети появилось видео аварии. На видео «десятка» на огромной скорости пересекает перекресток, а затем слышится звук удара.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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