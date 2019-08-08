263-я маршрутка попала в ДТП на Салтовке (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла вечером 7 августа.
На перекрестке улиц Гвардейцев-Широнинцев и Валентиновской в автобус врезалась легковушка ВАЗ-2110, ехавшая сзеди.
По словам очевидцев, в аварии пострадал водитель ВАЗа.
На месте происшествия работали полицейские и медики.
В сети появилось видео аварии. На видео «десятка» на огромной скорости пересекает перекресток, а затем слышится звук удара.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет как никогда трудно.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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