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08.08.2019  10:10   

В Солоницевке выгорел гектар травы (ФОТО)

7 августа подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС 20 раз выезжали на тушение сухой травы, стерни, тростника и мусора.


// ГСЧС

Пожары общей площадью более 2 гектаров произошли в Харьковском, Краснокутском, Дергачевском, Валковском, Коломакском и Лозовском районах области, а также в Московском, Основянском, Шевченковском, Слободском, Холодногорском и Киевском районах города Харькова.

Самый масштабный пожар произошел по ул. Новопроложной в поселке Солоницевка Дергачевского района. Там, на открытой территории горела сухая трава на площади 1 га. Три подразделения ГСЧС тушили огонь в течение двух часов. Благодаря оперативному вмешательству спасателей удалось предотвратить распространение пламени на частные и дачные усадьбы.

Сейчас на Харьковщине наивысшая степень (5 класса) пожарной опасности. Следовательно, существует большая угроза возникновения возгораний за повышение температурных показателей окружающей среды. Поэтому Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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