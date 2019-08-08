08.08.2019 10:16

Рынок на Индустриальной закрыли из-за женской сумки (ФОТО)

Вечером 7 августа временно была приостановлена работа части базара на станции метро «Индустриальная».



// Telegram

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, 7 августа в 17:24 правоохранителям поступило сообщение от граждан, которые заметили на рынке возле магазина брошенную женскую сумку.

На место были вызваны взрывотехники. Проверка показала, что сумка пуста, никаких опасных предметов обнаружено не біло.