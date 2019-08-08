Рынок на Индустриальной закрыли из-за женской сумки (ФОТО)

Вечером 7 августа временно была приостановлена работа части базара на станции метро «Индустриальная».
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, 7 августа в 17:24 правоохранителям поступило сообщение от граждан, которые заметили на рынке возле магазина брошенную женскую сумку.
На место были вызваны взрывотехники. Проверка показала, что сумка пуста, никаких опасных предметов обнаружено не біло.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет как никогда трудно.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
влажн.:
давл.:
ветер: