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08.08.2019  10:16   

Рынок на Индустриальной закрыли из-за женской сумки (ФОТО)

Вечером 7 августа временно была приостановлена работа части базара на станции метро «Индустриальная».


// Telegram

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, 7 августа в 17:24 правоохранителям поступило сообщение от граждан, которые заметили на рынке возле магазина брошенную женскую сумку.

На место были вызваны взрывотехники. Проверка показала, что сумка пуста, никаких опасных предметов обнаружено не біло.

Тэги:  минирование, полиция, харьков
 
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