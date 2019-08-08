Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой: подробности от полиции (ФОТО)

Травмы получили водитель легковушки и четверо его пассажиров.
7 августа в 21:45 на улице Гвардейцев Широнинцев 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21103» превысил скорость и столкнулся с автобусом «ЗАЗ I-VAN», который ехал впереди.
В результате аварии травмы получили водитель легковушки и четверо его пассажиров в возрасте от 23 до 27 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи трех мужчин отпустили домой, а водитель автомобиля и 27-летнего пассажира врачи госпитализировали.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
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С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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