08.08.2019 10:42

Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой: подробности от полиции (ФОТО)

Травмы получили водитель легковушки и четверо его пассажиров.



// Нацполиция

7 августа в 21:45 на улице Гвардейцев Широнинцев 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21103» превысил скорость и столкнулся с автобусом «ЗАЗ I-VAN», который ехал впереди.



В результате аварии травмы получили водитель легковушки и четверо его пассажиров в возрасте от 23 до 27 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи трех мужчин отпустили домой, а водитель автомобиля и 27-летнего пассажира врачи госпитализировали.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.