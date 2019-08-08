Главная Новости Криминал и происшествия Смерть на железной дороге: женщина выскочила из кустов и бросилась под поезд
08.08.2019  10:52   

Смерть на железной дороге: женщина выскочила из кустов и бросилась под поезд

Инцидент произошел 8 августа около 00:20 в селе Откуда Змиевского района.


// Нацполиция

Предварительно установлено, что электропоезд сообщением «Харьков - Балаклея» сбил гражданку возрасте около 60 лет, неожиданно выбежала из кустов и легла на рельсы.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось – женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Движение поездов не прекращалось.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Змиевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства выясняются, также принимаются меры по установлению личности погибшей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
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