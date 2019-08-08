Смерть на железной дороге: женщина выскочила из кустов и бросилась под поезд

Инцидент произошел 8 августа около 00:20 в селе Откуда Змиевского района.
Предварительно установлено, что электропоезд сообщением «Харьков - Балаклея» сбил гражданку возрасте около 60 лет, неожиданно выбежала из кустов и легла на рельсы.
Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось – женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
Движение поездов не прекращалось.
Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Змиевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства выясняются, также принимаются меры по установлению личности погибшей.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет как никогда трудно.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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