08.08.2019 10:52

Смерть на железной дороге: женщина выскочила из кустов и бросилась под поезд

Инцидент произошел 8 августа около 00:20 в селе Откуда Змиевского района.



// Нацполиция

Предварительно установлено, что электропоезд сообщением «Харьков - Балаклея» сбил гражданку возрасте около 60 лет, неожиданно выбежала из кустов и легла на рельсы.



Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось – женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.



Движение поездов не прекращалось.



Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Змиевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства выясняются, также принимаются меры по установлению личности погибшей.