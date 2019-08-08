«Mitsubishi» поторопил «Жигули» – обстоятельства «спешки» выясняют полицейские

Авария произошла на пересечении проспекта Льва Ландау и Салтовского Шоссе.
Столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Mitsubishi L200». У автомобиля ВАЗ раздроблен багажник, сообщают очевидцы с места ДТП.
Сейчас сотрудники полиции оформляют схему аварии.
Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным пострадала только техника.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет как никогда трудно.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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