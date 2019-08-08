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08.08.2019  11:21   

«Mitsubishi» поторопил «Жигули» – обстоятельства «спешки» выясняют полицейские

Авария произошла на пересечении проспекта Льва Ландау и Салтовского Шоссе.


// facebook

Столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Mitsubishi L200». У автомобиля ВАЗ раздроблен багажник, сообщают очевидцы с места ДТП.

Сейчас сотрудники полиции оформляют схему аварии.

Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным пострадала только техника.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  дтп, перекресток, жигули, харьков, мицубиси
 
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