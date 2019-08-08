Дело Зайцевой рушится: адвокат срочно обратилась к Зеленскому

По словам адвоката, обращение переслали в Генпрокуратуру
Адвокат потерпевших Лариса Матвеева рассказала в Facebook об обращении к президенту Владимиру Зеленскому по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года. Она заявляет, что потерпевшие обратились к Зеленскому не с целью оказания давления на суд.
«Никто не хочет ни «слепой» мести, ни давления на суд, хотят неотвратимости наказания для виновных и гласности процесса. Хотя, безусловно, цинизм стороны защиты Зайцевой и ее измененная позиция по делу очень возмутили», - написала Матвеева.
Адвокат отмечает, дело о ДТП в Харькове является показательным для всей Украины. Она надеется, что президент поспособствует справедливому рассмотрению дела, «чтобы продемонстрировать верховенство закона» в стране.
«Президент как гарант конституционных прав, на наш взгляд, должен обеспечить законность в государстве», - заявила Матвеева.
Кроме того, адвокат усомнилась в компетентности и беспристрастности экспертов, принимавших участие в судебном процессе. Она попросила уполномоченные органы проверить действия, совершенные ними в рамках производства.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет как никогда трудно.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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