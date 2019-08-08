08.08.2019 11:55

Дело Зайцевой рушится: адвокат срочно обратилась к Зеленскому

По словам адвоката, обращение переслали в Генпрокуратуру



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Адвокат потерпевших Лариса Матвеева рассказала в Facebook об обращении к президенту Владимиру Зеленскому по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года. Она заявляет, что потерпевшие обратились к Зеленскому не с целью оказания давления на суд.

«Никто не хочет ни «слепой» мести, ни давления на суд, хотят неотвратимости наказания для виновных и гласности процесса. Хотя, безусловно, цинизм стороны защиты Зайцевой и ее измененная позиция по делу очень возмутили», - написала Матвеева.

Адвокат отмечает, дело о ДТП в Харькове является показательным для всей Украины. Она надеется, что президент поспособствует справедливому рассмотрению дела, «чтобы продемонстрировать верховенство закона» в стране.

«Президент как гарант конституционных прав, на наш взгляд, должен обеспечить законность в государстве», - заявила Матвеева.

Кроме того, адвокат усомнилась в компетентности и беспристрастности экспертов, принимавших участие в судебном процессе. Она попросила уполномоченные органы проверить действия, совершенные ними в рамках производства.