08.08.2019 13:05

В трамвае подрались пенсионер и полицейский (ФОТО)

В Харькове участковый инспектор Слободского отдела полиции избил 68-летнего мужчину.



Фото ://kharkov.comments.ua

Об этом пишут «Комментарии. Харьков».

Как рассказал пострадавший Сергей Слинько, он с женой возвращался домой на трамвае из онкодиспансера. Рядом на кресле, предназначенном для инвалидов, сидел молодой человек. Женщина сказала, что пассажир занимает специальное место, добавив, что может показать удостоверение по инвалидности. Однако парень ответил нецензурной бранью.

«Когда я это услышал, то дернул парня за плечо и сказал: «Ты что, с ума сошел, она тебе в бабушки годится». Он молча повернулся и ударил меня кулаком в лицо. Я кинулся на него в ответ, завязалась драка», - рассказывает мужчина.

Когда водитель трамвая сказала, что вызывает полицию, пенсионер пытался скрутить обидчика, чтобы передать правоохранителям. Но молодой человек ударил головой пенсионера в лоб и выскочил из трамвая.

В этот момент кто-то крикнул, что это участковый. Тогда из трамвая выскочили еще несколько мужчин. «Видя, что я его догоняю, он развернулся и опять кинулся на меня», - вспоминает потерпевший.

Людям удалось задержать парня и остановить проезжающий мимо автомобиль патрульных.

Во время разбирательства выяснилось, что пассажир трамвая, ответивший матом и кулаками на просьбу уступить место, - 23-летний участковый инспектор Слободского отдела полиции Харькова Вадим Порфирьев.

После инцидента пострадавшего пенсионера с рассечениями, гематомой и ссадинами на голове госпитализировали в 4-ю неотложку. Мужчина проходил лечение в отделении нейрохирургии, ему наложили несколько швов. Он написал заявление в полицию.

Как сообщили «Комментарям» в отделе коммуникации полиции области, участковый инспектор от работы не отстранен, поскольку такое решение принимает суд по ходатайству следствия.

«Материалы переданы в областную прокуратуру для определения подследственности. Решением руководства назначена служебная проверка в отношении данного сотрудника. Если вина его подтвердится, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения», - проинформировали в полиции.