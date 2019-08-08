08.08.2019 13:45

На государственной границе харьковским погранотрядом ликвидированы очередную «схему» противоправной деятельности

Контрабандисты останавливали грузовые поезда и переправляли ними нелегальных мигрантов и товары.

Об этом сообщили в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, в Харьковской области зафиксировали активизацию нарушителей на каналах международного железнодорожного сообщения.

«Используя несанкционированные остановки грузовых поездов, контрабандисты загружали товары и сажали мигрантов, переправляя их на территорию страны-агрессора.

Однако, по результатам комплекса мероприятий, данная противоправная «схема» была разоблачена сотрудниками оперативных подразделений Восточного регионального управления ГПСУ. В ходе ее ликвидации пограничниками было приостановлено несколько попыток незаконного перемещения через госграницу товаров народного потребления и переправки нелегальных мигрантов - выходцев из стран Восточной Азии.

Сейчас, по результатам задержаний в соответствующие правоохранительные органы пограничниками было направлено сообщение о совершении преступлений. Принимаются дальнейшие меры по противодействию противоправной деятельности на государственной границе.», - говорится в сообщении.

По результатам задержаний в правоохранительные органы направлены уведомления о совершении преступлений.