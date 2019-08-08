На государственной границе харьковским погранотрядом ликвидированы очередную «схему» противоправной деятельности

Контрабандисты останавливали грузовые поезда и переправляли ними нелегальных мигрантов и товары.
Об этом сообщили в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.
По данным ведомства, в Харьковской области зафиксировали активизацию нарушителей на каналах международного железнодорожного сообщения.
«Используя несанкционированные остановки грузовых поездов, контрабандисты загружали товары и сажали мигрантов, переправляя их на территорию страны-агрессора.
Однако, по результатам комплекса мероприятий, данная противоправная «схема» была разоблачена сотрудниками оперативных подразделений Восточного регионального управления ГПСУ. В ходе ее ликвидации пограничниками было приостановлено несколько попыток незаконного перемещения через госграницу товаров народного потребления и переправки нелегальных мигрантов - выходцев из стран Восточной Азии.
Сейчас, по результатам задержаний в соответствующие правоохранительные органы пограничниками было направлено сообщение о совершении преступлений. Принимаются дальнейшие меры по противодействию противоправной деятельности на государственной границе.», - говорится в сообщении.
По результатам задержаний в правоохранительные органы направлены уведомления о совершении преступлений.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет как никогда трудно.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
влажн.:
давл.:
ветер: