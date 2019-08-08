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08.08.2019  13:57   

Малыш в опасных условиях: из неблагополучной семьи забрали ребенка (ФОТО)

Продолжается проведение мероприятий Безопасное лето.


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Как сообщает Ювенальная превенция, в Новобаварском районе совместно с работниками службы по делам детей, была обнаружена семья, в которой ребенок находился в опасных для его жизни и здоровья условиях.

В настоящее время ребенок забран и помещен в больницу, на обследование.

На родителей составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП, невыполнение родителями их родительских обязанностей, в то же время родителям предоставлено 3 месяца на приведение жилищных условий в надлежащее состояние, в случае невыполнения требований будет поднят вопрос о лишении родительских прав.

Тэги:  малыш, забрали ребенка, харьков
 
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