Малыш в опасных условиях: из неблагополучной семьи забрали ребенка (ФОТО)

Продолжается проведение мероприятий Безопасное лето.
Как сообщает Ювенальная превенция, в Новобаварском районе совместно с работниками службы по делам детей, была обнаружена семья, в которой ребенок находился в опасных для его жизни и здоровья условиях.
В настоящее время ребенок забран и помещен в больницу, на обследование.
На родителей составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП, невыполнение родителями их родительских обязанностей, в то же время родителям предоставлено 3 месяца на приведение жилищных условий в надлежащее состояние, в случае невыполнения требований будет поднят вопрос о лишении родительских прав.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет как никогда трудно.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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