08.08.2019 13:57

Малыш в опасных условиях: из неблагополучной семьи забрали ребенка (ФОТО)

Продолжается проведение мероприятий Безопасное лето.



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Как сообщает Ювенальная превенция, в Новобаварском районе совместно с работниками службы по делам детей, была обнаружена семья, в которой ребенок находился в опасных для его жизни и здоровья условиях.

В настоящее время ребенок забран и помещен в больницу, на обследование.

На родителей составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП, невыполнение родителями их родительских обязанностей, в то же время родителям предоставлено 3 месяца на приведение жилищных условий в надлежащее состояние, в случае невыполнения требований будет поднят вопрос о лишении родительских прав.