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08.08.2019  14:41   

Черные лесорубы: Mersedes не уходит от погони (ФОТО)

Под Харьковом в руки закона попал немец, забитый незаконно нарубленной древесиной.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 7 августа около 06:00 на автодороге Харьков-Сумы в поселке Солоницевка сотрудники группы быстрого реагирования патрульной полиции остановили автомобиль Mercedes-Benz, в котором находились стволы деревьев.
 
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
 
Полицейские выяснили, что в автомобиле находится около 5 складометров дуба.
 
45-летний житель Краснокутского района перевозил древесину без разрешительных документов.
 
Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку Дергачевского отдела полиции.
 
По данному факту сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  черные лесорубы, незаконная вырубка, харьков
 
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