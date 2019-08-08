08.08.2019 15:01

Контрабанда на полмиллиона так и не пересекла границу с Россией (ФОТО)

На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабандную переправку более двух тонн товаров народного потребления в Россию..



// СБУ

Правоохранители задержали четырех граждан Украины при попытке пересечения государственной границы вне установленных пунктов пропуска на двух незарегистрированных автомобилях.

В ходе осмотра в микроавтобусах обнаружены продукты питания, автозапчасти и другие товары широкого потребления. По предварительным оценкам общая стоимость изъятого конфиската составляет свыше 500 тысяч гривен.



Мероприятия по блокированию незаконного перемещения товаров проводились совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры.