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08.08.2019  15:01   

Контрабанда на полмиллиона так и не пересекла границу с Россией (ФОТО)

На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабандную переправку более двух тонн товаров народного потребления в Россию..


// СБУ

Правоохранители задержали четырех граждан Украины при попытке пересечения государственной границы вне установленных пунктов пропуска на двух незарегистрированных автомобилях.

В ходе осмотра в микроавтобусах обнаружены продукты питания, автозапчасти и другие товары широкого потребления. По предварительным оценкам общая стоимость изъятого конфиската составляет свыше 500 тысяч гривен.

Мероприятия по блокированию незаконного перемещения товаров проводились совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры.

Источник:   СБУ
 Тэги:  контрабанда, сбу, харьков
 
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