Контрабанда на полмиллиона так и не пересекла границу с Россией (ФОТО)

На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабандную переправку более двух тонн товаров народного потребления в Россию..
Правоохранители задержали четырех граждан Украины при попытке пересечения государственной границы вне установленных пунктов пропуска на двух незарегистрированных автомобилях.
В ходе осмотра в микроавтобусах обнаружены продукты питания, автозапчасти и другие товары широкого потребления. По предварительным оценкам общая стоимость изъятого конфиската составляет свыше 500 тысяч гривен.
Мероприятия по блокированию незаконного перемещения товаров проводились совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет как никогда трудно.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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