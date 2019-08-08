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08.08.2019  15:37   

Недоброе утро для браконьера с сетями (ФОТО)

Харьковский рыбоохранный патруль задокументировал очередной факт незаконной рыбной ловли.


// khr.darg.gov.ua

7 августа около 10 часов утра на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Глушковка Купянского района инспекторы задержали нарушителя, который ловил рыбу запрещенными орудиями - двумя лесковыми сетками.

Таким способом мужчина успел поймать пять килограммов рыбы. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 4267 грн.

На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Источник:   Рыбоохранный патруль
 Тэги:  рыба, браконьер, харьков
 
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