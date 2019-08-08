Недоброе утро для браконьера с сетями (ФОТО)

Харьковский рыбоохранный патруль задокументировал очередной факт незаконной рыбной ловли.
7 августа около 10 часов утра на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Глушковка Купянского района инспекторы задержали нарушителя, который ловил рыбу запрещенными орудиями - двумя лесковыми сетками.
Таким способом мужчина успел поймать пять килограммов рыбы. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 4267 грн.
На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет как никогда трудно.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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