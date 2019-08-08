Недоброе утро для браконьера с сетями (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 8 августа Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет как никогда трудно.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 8 августа С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.