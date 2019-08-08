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08.08.2019  15:49   

Полуночное ограбление на вокзале: разбойник избил и отобрал сумку (ФОТО)

Полицейские задержали грабителя с Привокзальной.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 8 августа в полночь в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее сына избили и отобрали вещи.
 
На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Холодногорского отдела полиции выяснили, что на 42-летнего харьковчанина на лестнице возле гостиницы напал неизвестный, избил и отобрал сумку, в которой находились деньги в сумме около 1000 гривен, мобильный телефон, банковские карточки и документы.
 
Пострадавший хорошо запомнил нападающего.
 
По предоставленным приметам патрульные полицейские оперативно задержали злоумышленника.
 
В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли вещественные доказательства.
 
По данному факту следственным Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
 
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
 
Решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, вокзал, харьков, гостиница, разбойник
 
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