08.08.2019 15:49
Полуночное ограбление на вокзале: разбойник избил и отобрал сумку (ФОТО)
Полицейские задержали грабителя с Привокзальной.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 8 августа в полночь в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее сына избили и отобрали вещи.
На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Холодногорского отдела полиции выяснили, что на 42-летнего харьковчанина на лестнице возле гостиницы напал неизвестный, избил и отобрал сумку, в которой находились деньги в сумме около 1000 гривен, мобильный телефон, банковские карточки и документы.
Пострадавший хорошо запомнил нападающего.
По предоставленным приметам патрульные полицейские оперативно задержали злоумышленника.
В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли вещественные доказательства.
По данному факту следственным Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.