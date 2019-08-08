08.08.2019 15:49

Полуночное ограбление на вокзале: разбойник избил и отобрал сумку (ФОТО)

Полицейские задержали грабителя с Привокзальной.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 8 августа в полночь в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее сына избили и отобрали вещи.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Холодногорского отдела полиции выяснили, что на 42-летнего харьковчанина на лестнице возле гостиницы напал неизвестный, избил и отобрал сумку, в которой находились деньги в сумме около 1000 гривен, мобильный телефон, банковские карточки и документы.

Пострадавший хорошо запомнил нападающего.

По предоставленным приметам патрульные полицейские оперативно задержали злоумышленника.

В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

По данному факту следственным Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.