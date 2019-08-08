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08.08.2019  18:11   

На улице Шекспира - пожар (ФОТО)

Об огне на территории Университета им. Кожедуба сообщают социальные сети.


//t.me/h_saltovka

Как сообщают социальные сети, выложив в интернет фотографии события, на Шекспира горит территория Университета им. Кожедуба. Пожарные на месте.

Тэги:  пожар, харьков
 
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