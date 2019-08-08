08.08.2019 18:41

На женщину упал забор: новая информация от полиции (ФОТО)

Копы устанавливают обстоятельства травмирования женщины на Салтовке.



//t.me/xtzevskie

Как сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции, сообщение о происшествии поступило в полицию 8 августа в 15:30.

На место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции.

Предварительно установлено, что во время проведения ремонтных работ на рынке по улице Героев Труда на строительный забор упали кирпичи, которые свалили забор на пешеходную зону.

Поврежден забор придавил женщину, которая в это время проходила рядом.

Потерпевшая доставлена ​​в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.

Ее личность и состояние здоровья устанавливаются.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.