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09.08.2019  10:31   

За богатый улов рыбак-нарушитель дорого заплатит (ФОТО)

Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил нарушителя в Змиевском районе.


// khr.darg.gov.ua

8 августа около 7:00 утра на озере Лиман, вблизи пгт Слобожанское Змиевского района задержан нарушитель, который ловил рыбу запрещенными орудиями - шестью лесковыми сетками.

Мужчина успел выловить 19 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 13 005 грн.

Расчет за незаконное добывание водных биоресурсов осуществлялся в соответствии с постановлением КМУ от 21.11.2011 г.. № 1209 «Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда в результате незаконного добывания или уничтожения ценных видов водных биоресурсов».

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Змиевского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 249 УК (незаконное занятие рыбным промыслом), сообщили в рыбоохранном патруле.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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