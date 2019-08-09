Наркодиллерша, даже не "заморачиваясь" закладками, торговала наркотой из рук в руки

У дома на улице Льва Ландау злоумышленница продала полимерный пакет с психотропным веществом PVP при личной встрече с покупателем.
В ходе проведения личного обыска у женщины изъяты денежные средства в сумме 400 гривен, полученные за сбыт 1 грамма психотропного вещества PVP и бумажный сверток с PVP весом около полграмма.
В ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленницы полицейские обнаружили и изъяли пару полимерных пакетов с психотропным веществом PVP общим весом около 3 граммов, самодельное устройство для употребления наркосредств, стеклянный флакон с психотропным веществом PVP весом около 2 граммов, черновые записи, мобильный телефон.
Оперативные действия проводились сотрудниками управления противодействия наркопреступности и следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
В марте текущего года полицейские задокументировали 2 факта сбыта по 1 грамму наркотического вещества злоумышленницей при личной встрече с покупателем.
В настоящее время 31-летняя харьковчанка задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения и сообщения о подозрении.
Также устанавливается источник поставки психотропного вещества, круг потребителей наркосредств, преступные связи и другие эпизоды незаконной деятельности наркозбувальници.
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Дань выдастся облачным и местами с осадками. Так, ночью по области небольшой дождь, по Харькову без осадков. Днем существенных осадков не ожидается.
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