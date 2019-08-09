09.08.2019 16:19

Украл более 200 тысяч: судьбу подрядчика решит суд

Прокуратура утвердила обвинение подрядчику, незаконно завладевшему бюджетными средствами при ремонте автодороги.



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Чугуевская местная прокуратура направила в Чугуевский городской суд обвинительный акт в отношении 55-летнего предпринимателя, подозреваемого в незаконном завладении бюджетными средствами при ремонте дорог.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Евгений Довжич, в 2015 году Эсхаровская поселковый совет заключил с одним из ЧП м. Харькова договор на ремонт автодороги общего пользования.

Как установило следствие, предприниматель внес в официальные документы неправдивые данные относительно стоимости выполненных работ и затрат.

Таким образом подрядчик незаконно завладел почти 230 тыс. грн. бюджетных средств.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины (присвоение чужого имущества в крупных размерах, служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия) мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Сейчас прокуратура также обратилась в суд с иском о взыскании с обвиняемого незаконно присвоенных средств. С целью обеспечения гражданского иска по ходатайству прокуратуры на имущество фигуранта производства наложен арест.