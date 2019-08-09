Рыбак, ловивший запрещенной сетью во время нереста, отсидит полтора года в тюрьме и заплатит огромный штраф

За незаконный вылов рыбы нарушитель привлечен к уголовной ответственности.
Инцидент произошел 14 апреля текущего года на берегу Краснооскольского водохранилища, возле села Сенькин Купянского района.
Харьковский рыбоохранный патруль задержал мужчину, который с помощью двух лесковых сетей занимался рыбалкой в период нереста. Общий вес незаконно добытой рыбы составила около 7 кг, а сумма нанесенного рыбному хозяйству Украины ущерба – 34 034 грн.
Своими действиями мужчина нарушил п.3.15 Правил любительского и спортивного рыболовства. Материалы дела были переданы в территориальный орган Национальной полиции Украины для решения вопроса о привлечении нарушителя к уголовной ответственности.
2 июля состоялось судебное заседание по рассмотрению дела по обвинению в занятии незаконным рыбным промыслом (ч. 1 ст. 249 УК Украины). По результатам рассмотрения материалов дела Купянский городской суд Харьковской области признал нарушителя виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Кроме того, удовлетворить в полном объеме гражданский иск Купянского отдела Изюмской местной прокуратуры в Харьковской области о возмещении 34 034 грн вреда, причиненного рыбному хозяйству Украины.
«От личного ответственного отношения каждого из нас зависит, будет в водоемах рыба. Призываем граждан быть сознательными в своих действиях и соблюдать правила рыболовства. В противном случае – виновные будут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Этот случай является ярким примером того, что наказание неизбежно, и нарушители будут нести ответственность за совершенные действия», – заявили в Управлении Госрыбагентства в Харьковской области.
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