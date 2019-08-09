09.08.2019 18:03

Осторожно! Женщину средь бела дня чуть не обчистили на Салтовке (ФОТО, ВИДЕО)

В сети появилось сообщение о случае пресеченного харьковчанкой ограбления у метро Героев Труда.



//t.me/h_saltovka

Как сообщает в социальной сети харьковчанка, на Салтовке ей удалось остановить воров, котрые чуть ее не обокрали на выходе из метро Героев Труда в сторону Компаса.

Женщина шла с рюкзаком на плече и как раз взяла телефон чтобы набрать мужу, когда почувствовала движение сзади.

Обернувшись оан увидела мужчину с видео, который засунул руку в рюкзак!

При этом кошелек он уже успел вытащить.

Харьковчанка выхватила кошелек, позвала на помощь, но откликнулась только одна женщина, которая сообщила, что все видела.

Воров было двое, они, поугрожав женщине, разошлись в разные стороны.

При этом тот, котрого женщина догнала даже не стал отрицать попытку кражи. по мнению харьквчанки, тип явно в жизни очки не носит, одевает для маскировки.