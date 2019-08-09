Главная Новости Криминал и происшествия Осторожно! Женщину средь бела дня чуть не обчистили на Салтовке (ФОТО, ВИДЕО)
09.08.2019  18:03   

Осторожно! Женщину средь бела дня чуть не обчистили на Салтовке (ФОТО, ВИДЕО)

В сети появилось сообщение о случае пресеченного харьковчанкой ограбления у метро Героев Труда.


//t.me/h_saltovka
Как сообщает в социальной сети харьковчанка, на Салтовке ей удалось остановить воров, котрые чуть  ее не обокрали на выходе из метро Героев Труда в сторону Компаса.
 
Женщина шла с рюкзаком на плече и как раз взяла телефон чтобы набрать мужу, когда почувствовала движение сзади.
Обернувшись оан увидела мужчину с видео, который засунул руку в рюкзак!
 
При этом кошелек он уже успел вытащить.
 
Харьковчанка выхватила кошелек, позвала на помощь, но откликнулась только одна женщина, которая сообщила, что  все видела.
 
Воров было двое, они, поугрожав женщине, разошлись в разные стороны.
 
При этом тот, котрого женщина догнала даже не стал отрицать попытку кражи. по мнению харьквчанки, тип явно в жизни очки не носит, одевает для маскировки.
 
Тэги:  ограбление, воровство, харьков, метро
 
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