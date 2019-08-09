Главная Новости Криминал и происшествия Хотел нажиться на фермере, но попался на взятке (ФОТО)
09.08.2019  19:30   

Хотел нажиться на фермере, но попался на взятке (ФОТО)

Правоохранители задержали чиновника Госгеокадастра, который за невмешательство в деятельность сельхозпредприятия требовал взятку в 20 000 гривен.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, оперативники Управления защиты экономики в Харьковской области Национальной полиции Украины разоблачили должностное лицо областного управления Госгеокадастра во взяточничестве.
 
На основании собранных материалов сотрудники следственного управления ГУНП в Харьковской области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
 
Во время следствия полицейские задокументировали факт вымогательства ведущим специалистом отдела контроля за использованием и охраной земель в четырех областных районах Госгеокадастра неправомерной выгоды - 20 000 гривен за невмешательство в хозяйственную деятельность фермера.
 
Сегодня, 9 августа, оперативники УЗЭ, следователи следственного управления под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона задержали служащего на парковке у супермаркета.
 
Последний получил от директора фермерского хозяйства 20 000 гривен взятки. В ходе осмотра места происшествия были изъяты средства и личные вещи правонарушителя.
 
На данный госслужащий задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
 
Следственные действия продолжаются.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  взяточник, пойман с поличным, харьков
 
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