09.08.2019 19:30

Хотел нажиться на фермере, но попался на взятке (ФОТО)

Правоохранители задержали чиновника Госгеокадастра, который за невмешательство в деятельность сельхозпредприятия требовал взятку в 20 000 гривен.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, оперативники Управления защиты экономики в Харьковской области Национальной полиции Украины разоблачили должностное лицо областного управления Госгеокадастра во взяточничестве.

На основании собранных материалов сотрудники следственного управления ГУНП в Харьковской области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Во время следствия полицейские задокументировали факт вымогательства ведущим специалистом отдела контроля за использованием и охраной земель в четырех областных районах Госгеокадастра неправомерной выгоды - 20 000 гривен за невмешательство в хозяйственную деятельность фермера.

Сегодня, 9 августа, оперативники УЗЭ, следователи следственного управления под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона задержали служащего на парковке у супермаркета.

Последний получил от директора фермерского хозяйства 20 000 гривен взятки. В ходе осмотра места происшествия были изъяты средства и личные вещи правонарушителя.

На данный госслужащий задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.