10.08.2019 09:55

Избиение пенсионера: полицейский отстранен от обязанностей

Избивший мужчину коп отстранен от исполнения служебных обязанностей.



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Такое решение приняло руководство ГУНП в Харьковской области согласно ч. 1 ст. 70 Закона Украины «О Национальной полиции», ст. 17 Дисциплинарного устава НПУ .

7 августа в средствах массовой информации появилась информация о том, что между полицейским и пенсионером возник конфликт в трамвае, в ходе которого сотрудник полиции нанес пожилому мужчине телесные повреждения.

Правонарушителем оказался участковый офицер полиции Слободского отдела полиции. На момент происшествия он находился в гражданской одежде, без огнестрельного оружия.

Заявление об инциденте была зарегистрирована должным образом в Журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции, по материалам которой следственные подразделения открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

На следующий день материалы уголовного производства для решения подследственности были направлены в прокуратуру Харьковской области.

По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области было безотлагательно начато служебное расследование по поводу действий работника. На время его проведения участковый отстранен от исполнения своих функциональных обязанностей.

По результатам служебной проверки, если факт инцидента найдет свое подтверждение, руководством областного главка полиции будет принято решение о привлечении полицейского к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из рядов Национальной полиции Украины.

На сегодняшний день расследованием всех обстоятельств по факту возможного превышения служебных полномочий сотрудником полиции занимается Государственное бюро расследований.