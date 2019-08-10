10.08.2019 14:45

Стрельба на границе: задержаны контрабандисты (ФОТО, ВИДЕО)

Пресечена дерзкая попытка незаконного перемещения через границу крупной партии товаров.



//dpsu.gov.ua

Как сообщает Госпогранслужба информацию попытке контарбандистов перейти границу сотрудники оперативных подразделений получили заранее.

Поэтому, в местах возможного незаконного перемещения товаров были выставлены пограничные наряды. На рассвете, в районе н.п. Гурьев Казачок, пограничный наряд заметил группу неизвестных лиц, которые осуществляли перемещение тюков с товаром из России в Украину.

В то же время, к месту накопления товара со стороны Украины подъехали два грузовика «Мерседес» и «Форд». Лица, которые ими прибыли, начали выгружать из машин товар, с целью переправки его в РФ.

Увидев охранников границы, противоправные элементы автомобилями прибегли к бегству, создав при этом угрозу жизни пограничникам, путем активного маневрирования и попытки наехать на пограничный наряд. За сложившуюся ситуацию, правоохранители вынуждены были применить оружие.

На месте происшествия обнаружено более 70 тюков с печатною продукцией, автозапчастями, почтовыми отправлениями и обувью.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всего круга лиц, причастных к незаконным действиям.

В компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 342 УК «Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему».