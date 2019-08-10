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10.08.2019  15:19   

Харьковчане открыли огонь по мужчине в Киеве (ФОТО)

Мужчина получил несколько огнестрельных ранений в грудь.


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Как сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Небитов, жители Харьковской области устроили стрельбу в Киеве.
 
ЧП произошло вчера, 9 августа, около 18.15 в Киево-Святошинском районе.
 
 
Полиция выехала на место происшествия. По полученной информации копы провели первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и установили автомобиль неизвестных, которые могли быть причастны к совершению преступления.
 
В 18.50 по Киевской области был введен план "Перехват". Через час разыскиваемый автомобиль с подозреваемыми был остановлен работниками полиции в Обуховском районе.
 
"Злоумышленниками оказались жители Харьковской области. Один из них в прошлом мог иметь отношение к МВД", - написал Небитов.
 
У пострадавшего - семь огнестрельных ранений. Он госпитализирован, врачи борются за его жизнь.
Тэги:  стрельба, покушение, харьков, киев
 
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