10.08.2019 15:19

Харьковчане открыли огонь по мужчине в Киеве (ФОТО)

Мужчина получил несколько огнестрельных ранений в грудь.



//facebook.com

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Небитов, жители Харьковской области устроили стрельбу в Киеве. ЧП произошло вчера, 9 августа, около 18.15 в Киево-Святошинском районе.

Полиция выехала на место происшествия. По полученной информации копы провели первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и установили автомобиль неизвестных, которые могли быть причастны к совершению преступления.

В 18.50 по Киевской области был введен план "Перехват". Через час разыскиваемый автомобиль с подозреваемыми был остановлен работниками полиции в Обуховском районе.

"Злоумышленниками оказались жители Харьковской области. Один из них в прошлом мог иметь отношение к МВД", - написал Небитов.

У пострадавшего - семь огнестрельных ранений. Он госпитализирован, врачи борются за его жизнь.