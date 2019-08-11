11.08.2019 10:32

Ведущая балерина ХНАТОБа погибла в автокатастрофе

В ночь на субботу в автокатастрофе погибла солистка Харьковского национального театра оперы и балета Светлана Исакова.



// Facebook

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор ХНАТОБа Олег Орищенко.

«Это произошло сегодня в 1:00 ночи. Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатострофе, после множественных травм, в больнице г. Полтавы, умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Её жизнь оборвалась на 31 году жизни. Мы приносим соболезнования родным и близким! О дате и месте прощания со Светой будет известно в понедельник. Скорбим!», – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, аварис произошла около часа ночт 10 августа на 277 км автодороги М-03 «Киев-Харьков-Довжанский», между селами Белоцерковское и Коноплянка Великобагачанского района. 26-летний водитель автобуса «СЕТРА 317» столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген LT». В результате дорожно-транспортного происшествия 44-летний пассажир микроавтобуса «Фольксваген LT» погиб на месте происшествия, 31-летняя пассажирка «Фольксваген LT» от полученных телесных повреждений скончалась в помещении Решетиловской ЦРБ. 43-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген LT» с телесными повреждениями был доставлен в Великобагачанскую больницу.

