Годовалый ребенок утонул в ванной

Вечером 10 августа правоохранителям сообщили, что в ванной комнате утонул 1-летний мальчик.
Инцидент произошел в квартире, где ребенок жил с родителями.
Около шести часов вечера отец ребенка, набрав полную ванну воды, повел сына купаться и оставил его в ванной комнате без присмотра на несколько минут.
Когда мужчина вернулся, обнаружил ребенка под водой. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка.
Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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