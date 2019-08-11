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11.08.2019  12:59   

Годовалый ребенок утонул в ванной

Вечером 10 августа правоохранителям сообщили, что в ванной комнате утонул 1-летний мальчик.


// Facebook

Инцидент произошел в квартире, где ребенок жил с родителями.

Около шести часов вечера отец ребенка, набрав полную ванну воды, повел сына купаться и оставил его в ванной комнате без присмотра на несколько минут.

Когда мужчина вернулся, обнаружил ребенка под водой. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ребенок, утонул, полиция, харьков
 
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