Главная Новости Криминал и происшествия В полночь на автотрассе погиб пешеход
11.08.2019  14:21   

В полночь на автотрассе погиб пешеход

Мужчина решил пересечь шоссе в неположенном месте.


// Facebook

Наезд произошел 10 августа около 00:05 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи города Чугуев.

53-летний водитель автомобиля «Volvo» допустил наезд на мужчину, который пытался перейти дорогу в неустановленном месте.

От полученных травм 22-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.08 Криминал и происшествия Ведущая балерина ХНАТОБа погибла в автокатастрофе 10.08 Криминал и происшествия ДТП: в результате аварии пострадала женщина (ФОТО) 09.08 Дороги и транспорт Жихарь: еще одним аварийно-опасным участком стало меньше
 
 

Видео

Старые дома как новые. В Харькове продолжають реконструировать фасады
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 