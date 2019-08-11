11.08.2019 14:21

В полночь на автотрассе погиб пешеход

Мужчина решил пересечь шоссе в неположенном месте.



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Наезд произошел 10 августа около 00:05 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи города Чугуев.

53-летний водитель автомобиля «Volvo» допустил наезд на мужчину, который пытался перейти дорогу в неустановленном месте.



От полученных травм 22-летний потерпевший скончался на месте происшествия.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.