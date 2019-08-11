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11.08.2019  16:52   

Пожар в пятиэтажке: жильцов ночью выводили из квартир (ФОТО)

Слободской район: пожарные при тушении пожара в пятиэтажном жилом доме спасли 4 человека, еще 13 эвакуировали.


// ГСЧС

11 августа в 2:48 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в пятиэтажном жилом доме по улице Аскольдовской, 6в.

На тушение выезжали 2 отделения ГСЧС на автоцистернах, 1 отделение на автолестнице и 1 - на аварийно-спасательном автомобиле.

По прибытию к месту пожара было установлено, что в квартире на первом этаже горят домашние вещи на площади около 10 кв.м.

Из-за сильного задымления лестничной клетки, жители квартир верхних этажей не могли самостоятельно эвакуироваться. Боевые расчеты спасателей сразу были распределены для спасения жителей дома по лестничной клетке и из окон по автолестнице, а также для тушения очага пожара.

Всего личным составом подразделений ГСЧС были спасены 4 человека из них 3 детей, а также эвакуированы 13 жильцов дома. Погибших и пострадавших не было.

В 3:36 пожар был локализован, а в 4:26 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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