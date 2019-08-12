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12.08.2019  08:39   

В Харькове бригаду скорой спасали от пациента с ножом (ФОТО)

Медики нажали кнопку тревоги «SOS».


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В воскресенье, 11 августа, около семи часов вечера в службу «103» поступил уличный вызов: мужчина без сознания, сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Бригада экстренной помощи прибыла на вызов через 5 минут.

На месте они увидели мужчину в состоянии хмельного опьянения. Во время транспортировки 34 пациент начал агрессивно себя вести и угрожал ножом. Медики нажали кнопку тревоги.

Наряд быстрого реагирования прибыл на помощь через 3 минуты, догнал и задержал нападавшего.

«Больного» госпитализировала психиатрическая бригада скорой помощи.

Тэги:  скорая, нож, харьков
 
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