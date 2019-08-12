В Харькове бригаду скорой спасали от пациента с ножом (ФОТО)

Медики нажали кнопку тревоги «SOS».
В воскресенье, 11 августа, около семи часов вечера в службу «103» поступил уличный вызов: мужчина без сознания, сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.
Бригада экстренной помощи прибыла на вызов через 5 минут.
На месте они увидели мужчину в состоянии хмельного опьянения. Во время транспортировки 34 пациент начал агрессивно себя вести и угрожал ножом. Медики нажали кнопку тревоги.
Наряд быстрого реагирования прибыл на помощь через 3 минуты, догнал и задержал нападавшего.
«Больного» госпитализировала психиатрическая бригада скорой помощи.
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утро в Харькове будет ясным, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без осадков.
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