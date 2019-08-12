Погоня на Научной: полицейский Prius попал в тройное ДТП (ВИДЕО)

Авария произошла 11 августа в 22:40 на проспекте Науки, 66.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили OPEL ASTRA, DAEWOO LANOS и TOYOTA PRIUS, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате столкновения в больницу с телесными повреждениями госпитализировали двух пассажиров (патрульных) автомобиля Toyota Prius.
Предварительный диагноз, с которым госпитализировали пассажиров, – этo ушибы. У одного из полицeйских рваная рана подбородка..
Событие оформляла следственно-оперативная группа, которая в дальнейшем установит все обстоятельства происшествия.
Как сообщали в соцсетях, патрульные устроили погоню за нарушителем правил дорожного движения. Полицейские просили Opel остановиться из-за нарушения, но водитель их проигнорировал. Погоня закончилась тройной аварией: Prius врезался в Opel , который столкнулся с Daewoo Lanos.
Внимание, ненормативная лексика!
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утро в Харькове будет ясным, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
влажн.:
давл.:
ветер: