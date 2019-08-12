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12.08.2019  08:28   

Погоня на Научной: полицейский Prius попал в тройное ДТП (ВИДЕО)

Авария произошла 11 августа в 22:40 на проспекте Науки, 66.


// Facebook

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили OPEL ASTRA, DAEWOO LANOS и TOYOTA PRIUS, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате столкновения в больницу с телесными повреждениями госпитализировали двух пассажиров (патрульных) автомобиля Toyota Prius.

Предварительный диагноз, с которым госпитализировали пассажиров, – этo ушибы. У одного из полицeйских рваная рана подбородка..

Событие оформляла следственно-оперативная группа, которая в дальнейшем установит все обстоятельства происшествия.

Как сообщали в соцсетях, патрульные устроили погоню за нарушителем правил дорожного движения. Полицейские просили Opel остановиться из-за нарушения, но водитель их проигнорировал. Погоня закончилась тройной аварией: Prius врезался в Opel , который столкнулся с Daewoo Lanos.

Внимание, ненормативная лексика!

Тэги:  дтп, харьков
 
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