Главная Новости Криминал и происшествия Мужчину с женской сумкой задержали на Рогани
12.08.2019  09:07   

Мужчину с женской сумкой задержали на Рогани

Задержанный, вероятно, причастен к грабежу.


// Патрульная полиция

Утром 10 августа патрульным сообщили о грабеже в Роганском переулке.

Пострадавшая рассказала, что неизвестный сорвал с нее сумочку и убежал.

В результате отработки вызова патрульные обнаружили разыскиваемого, у которого обнаружили похищенные вещи заявительницы.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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