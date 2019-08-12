Мужчину с женской сумкой задержали на Рогани

Задержанный, вероятно, причастен к грабежу.
Утром 10 августа патрульным сообщили о грабеже в Роганском переулке.
Пострадавшая рассказала, что неизвестный сорвал с нее сумочку и убежал.
В результате отработки вызова патрульные обнаружили разыскиваемого, у которого обнаружили похищенные вещи заявительницы.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утро в Харькове будет ясным, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
влажн.:
давл.:
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