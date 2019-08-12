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12.08.2019  10:04   

Жаркий август: каждый второй вызов спасателей – на тушение пожара

По данным УкрГидрометцентра, 12 августа в Харьковской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

За прошедшую неделю подразделениями Харьковского гарнизона ДСНС осуществлено 260 оперативных выезда на ликвидацию пожаров и чрезвычайных событий.

Из них 144 выезды на ликвидацию пожаров и возгораний, 21 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению и на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, 15 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 13 - на дежурство, 67 - другие выезды.

В результате пожаров погибли 2 человека, 1 получил травмы. Благодаря спасателям на пожарах спасены жизни 5 людям, из которых 3 - дети. Также из опасных зон на пожарах эвакуированы еще 18 человек.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 15 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 268 боеприпасов, среди которых: 252 артснаряд, 12 минометных мин, 4 гранаты.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, пожар, харьков
 
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