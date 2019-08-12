Жаркий август: каждый второй вызов спасателей – на тушение пожара

По данным УкрГидрометцентра, 12 августа в Харьковской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
За прошедшую неделю подразделениями Харьковского гарнизона ДСНС осуществлено 260 оперативных выезда на ликвидацию пожаров и чрезвычайных событий.
Из них 144 выезды на ликвидацию пожаров и возгораний, 21 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению и на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, 15 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 13 - на дежурство, 67 - другие выезды.
В результате пожаров погибли 2 человека, 1 получил травмы. Благодаря спасателям на пожарах спасены жизни 5 людям, из которых 3 - дети. Также из опасных зон на пожарах эвакуированы еще 18 человек.
Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 15 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 268 боеприпасов, среди которых: 252 артснаряд, 12 минометных мин, 4 гранаты.
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утро в Харькове будет ясным, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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