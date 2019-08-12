Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Клочковской: пострадавшего увезла скорая
12.08.2019  10:52   

ДТП на Клочковской: пострадавшего увезла скорая

11 августа около половины десятого вечера патрульные получили вызов о ДТП с пострадавшим на ул. Клочковской, 321.


// Патрульная полиция

Участниками автопроисшествия стали автомобили SsangYong и Daewoo/

По предварительной информации, в результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Daewoo.

Для оформления ДТП и установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызывали на место следственно-оперативную группу.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.08 Криминал и происшествия В центре Харькова – ДТП 12.08 Криминал и происшествия Погоня на Научной: полицейский Prius попал в тройное ДТП (ВИДЕО) 11.08 Криминал и происшествия В полночь на автотрассе погиб пешеход
 
 

Видео

Старые дома как новые. В Харькове продолжають реконструировать фасады
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 