ДТП на Клочковской: пострадавшего увезла скорая

11 августа около половины десятого вечера патрульные получили вызов о ДТП с пострадавшим на ул. Клочковской, 321.
Участниками автопроисшествия стали автомобили SsangYong и Daewoo/
По предварительной информации, в результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Daewoo.
Для оформления ДТП и установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызывали на место следственно-оперативную группу.
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утро в Харькове будет ясным, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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