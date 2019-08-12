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12.08.2019  11:11   

В центре Харькова – ДТП

Авария произошла 11 августа около 21:20 на Бурсацком спуске, 7/14.


// Facebook

По предварительной информации, водитель автомобиля «Volkswagen», нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 16.6 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем "Mitsubishi Lancer".

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя авто "Volkswagen" патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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