В центре Харькова – ДТП

Авария произошла 11 августа около 21:20 на Бурсацком спуске, 7/14.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Volkswagen», нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 16.6 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем "Mitsubishi Lancer".
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя авто "Volkswagen" патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утро в Харькове будет ясным, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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