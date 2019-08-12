Главная Новости Криминал и происшествия Прокуратура утвердила обвинение врачу-наркологу, который торговал рецептами на наркотики и психотропы (ФОТО)
12.08.2019  11:40   

Прокуратура утвердила обвинение врачу-наркологу, который торговал рецептами на наркотики и психотропы (ФОТО)

Харьковская местная прокуратура № 4 направила в Московский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении заведующего кафедрой одного из частных медицинских центров.


://khar.gp.gov.ua

Досудебным расследованием установлено, что в течение февраля-марта этого года медработник незаконно выдавал рецептурные бланки лицам, не имели оснований на получение наркотических лекарств. При этом врач обзор таких «пациентов» не проводил и даже не убедился в том, что им можно употреблять такие препараты.

За один незаконный рецепт человек получал в среднем 400-500 грн. В общем следствием задокументирован 101 эпизод противоправной деятельности.

Незаконный «бизнес» медработника разоблачили в конце марта этого года. Во время обысков на его рабочем месте обнаружили и изъяли медицинскую документацию, незаполненные рецептурные бланки, копии уже выданных рецептов, удостоверяющих незаконной деятельности врача.

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

 

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, обвинение, наркотик, торговля, рецепт
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.08 Криминал и происшествия Прокуратура утвердила обвинение злоумышленнику, который ради «ценностей» из сельской хаты забил топором 82-летнюю бабушку (ВИДЕО) 06.08 Криминал и происшествия Нелегал, работавший на СТО, решил спор об отремонтированном автомобиле ножом в живот 29.07 Криминал и происшествия Бухгалтер сельсовета увеличил свою зарплату на 130 тысяч гривен
 
 

Видео

Старые дома как новые. В Харькове продолжають реконструировать фасады
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 