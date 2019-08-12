Прокуратура утвердила обвинение врачу-наркологу, который торговал рецептами на наркотики и психотропы (ФОТО)

Харьковская местная прокуратура № 4 направила в Московский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении заведующего кафедрой одного из частных медицинских центров.
Досудебным расследованием установлено, что в течение февраля-марта этого года медработник незаконно выдавал рецептурные бланки лицам, не имели оснований на получение наркотических лекарств. При этом врач обзор таких «пациентов» не проводил и даже не убедился в том, что им можно употреблять такие препараты.
За один незаконный рецепт человек получал в среднем 400-500 грн. В общем следствием задокументирован 101 эпизод противоправной деятельности.
Незаконный «бизнес» медработника разоблачили в конце марта этого года. Во время обысков на его рабочем месте обнаружили и изъяли медицинскую документацию, незаполненные рецептурные бланки, копии уже выданных рецептов, удостоверяющих незаконной деятельности врача.
Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утро в Харькове будет ясным, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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