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12.08.2019  13:01   

В подъезде многоэтажки от удара током погибла женщина (ФОТО)

Утро 12 августа оказалось фатальным для 61-летней харьковчанки.


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12.08.2019 года в 8:39 мин. в службу «103» поступил вызов по поводу «электротравма». 

Бригада Е (Н) МП прибыла на вызов через 2 минуты и обнаружила женщину 61 года на лестничной клетке, которую убило током. 

Источник:   КУОЗ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"
 Тэги:  жертва, удар, харьков, подъезд, провод, ток
 
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