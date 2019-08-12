В подъезде многоэтажки от удара током погибла женщина (ФОТО)

Утро 12 августа оказалось фатальным для 61-летней харьковчанки.
12.08.2019 года в 8:39 мин. в службу «103» поступил вызов по поводу «электротравма».
Бригада Е (Н) МП прибыла на вызов через 2 минуты и обнаружила женщину 61 года на лестничной клетке, которую убило током.
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утро в Харькове будет ясным, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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