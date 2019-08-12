При проверке задержаны десятки тысяч контрафактных пачек сигарет на миллион гривен (ВИДЕО)

В Харьковской области пограничники блокировали канал поставки контрафактных табачных изделий.
Об этом сообщили в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы.
По данным ГНСУ, на территории Харькова и Харьковской области разоблачили канал поставки и незаконной реализации табачных контрафактных изделий.
В ходе проведения комплекса мероприятий по противодействию распространения контрафактной подакцизной продукции на территории Харькова и Харьковской области, по информации пограничных оперативных подразделений, перекрыт канал поставки и незаконной реализации табачных контрафактных изделий.
Общей межведомственной группой в составе оперативников Восточного регионального управления ГПСУ, оперативного управления ГФСУ в Харьковской области, во процессуальным руководством Холодногорского отдела Харьковской местной прокуратуры, проведен ряд санкционированных обысков на складских помещениях одной из логистических компаний Харькова.
По результатам обысков правоохранители обнаружили и изъяли из обращения 29,4 тыс. Пачек контрафактных сигарет на более 1 млн. Грн.
Начато уголовные производства по ст. 204 УК "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" и ст. 227 УК "Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции".
Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлениям, механизма противоправной деятельности и других обстоятельств.
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утро в Харькове будет ясным, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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