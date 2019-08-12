12.08.2019 13:21

При проверке задержаны десятки тысяч контрафактных пачек сигарет на миллион гривен (ВИДЕО)

В Харьковской области пограничники блокировали канал поставки контрафактных табачных изделий.



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Об этом сообщили в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы.

По данным ГНСУ, на территории Харькова и Харьковской области разоблачили канал поставки и незаконной реализации табачных контрафактных изделий.

В ходе проведения комплекса мероприятий по противодействию распространения контрафактной подакцизной продукции на территории Харькова и Харьковской области, по информации пограничных оперативных подразделений, перекрыт канал поставки и незаконной реализации табачных контрафактных изделий.

Общей межведомственной группой в составе оперативников Восточного регионального управления ГПСУ, оперативного управления ГФСУ в Харьковской области, во процессуальным руководством Холодногорского отдела Харьковской местной прокуратуры, проведен ряд санкционированных обысков на складских помещениях одной из логистических компаний Харькова.

По результатам обысков правоохранители обнаружили и изъяли из обращения 29,4 тыс. Пачек контрафактных сигарет на более 1 млн. Грн.

Начато уголовные производства по ст. 204 УК "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" и ст. 227 УК "Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции".

Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлениям, механизма противоправной деятельности и других обстоятельств.