12.08.2019 14:03

Парня, на улице сбежавшего от опекуна, разыскивает полиция (ФОТО)

Сотрудниками Холодногорского отдела полиции устанавливается местонахождение Артура Петренко, 2003 года рождения.



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Парень 8 августа около 17:00 часов ушел от своей опекунши с автостанции по Пискуновскому переулку в неизвестном направлении.



Рост Артура 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. Был одет в камуфляжные штаны, синие кроссовки, черную футболку и бейсболку.



Ранее несовершеннолетний уже уходил из дома.



«Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Холодногорского отдела полиции по телефону (057) 712-50-22 102, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.