Парня, на улице сбежавшего от опекуна, разыскивает полиция (ФОТО)

Сотрудниками Холодногорского отдела полиции устанавливается местонахождение Артура Петренко, 2003 года рождения.
Парень 8 августа около 17:00 часов ушел от своей опекунши с автостанции по Пискуновскому переулку в неизвестном направлении.
Рост Артура 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. Был одет в камуфляжные штаны, синие кроссовки, черную футболку и бейсболку.
Ранее несовершеннолетний уже уходил из дома.
«Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Холодногорского отдела полиции по телефону (057) 712-50-22 102, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утро в Харькове будет ясным, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
влажн.:
давл.:
ветер: