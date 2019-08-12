Главная Новости Криминал и происшествия Парня, на улице сбежавшего от опекуна, разыскивает полиция (ФОТО)
12.08.2019  14:03   

Парня, на улице сбежавшего от опекуна, разыскивает полиция (ФОТО)

Сотрудниками Холодногорского отдела полиции устанавливается местонахождение Артура Петренко, 2003 года рождения.


// Facebook

Парень 8 августа около 17:00 часов ушел от своей опекунши с автостанции по Пискуновскому переулку в неизвестном направлении.

Рост Артура 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. Был одет в камуфляжные штаны, синие кроссовки, черную футболку и бейсболку.

Ранее несовершеннолетний уже уходил из дома.

«Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Холодногорского отдела полиции по телефону (057) 712-50-22 102, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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