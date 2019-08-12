Главная Новости Криминал и происшествия Погоня и тройное ДТП с Prius: версия полиции (ФОТО)
12.08.2019  14:31   

Погоня и тройное ДТП с Prius: версия полиции (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в центре Харькова.


// Нацполиция

Напомним, 11 августа около 22:40 на проспекте Науки, 66 столкнулись Opel Astra, Daewoo Lanos и Toyota Prius.

Установлено, что во время дежурства работник патрульной полиции на служебном автомобиле Toyota Prius с включенными звуковыми и проблесковыми спецсигналами красного и синего цвета преследовал автомобиль Opel Astra, водитель которого нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться с места.

Во время движения нарушитель совершил резкое торможение и маневр вправо, в результате чего произошло столкновение его автомобиля с транспортным средством патрульных и Daewoo Lanos, который двигался впереди него в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи были доставлены двое пассажиров автомобиля Toyota Prius. Они получили легкие телесные повреждения и после осмотра врачами были отпущены.

Водитель автомобиля Opel Astra от проведения судебно-медицинского обследования на алкоголь отказался.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.08 Криминал и происшествия В центре Харькова – ДТП 12.08 Криминал и происшествия ДТП на Клочковской: пострадавшего увезла скорая 12.08 Криминал и происшествия Погоня на Научной: полицейский Prius попал в тройное ДТП (ВИДЕО)
 
 

Видео

В Харькове погоня за нарушителем закончилась тройным ДТП. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 