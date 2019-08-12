Погоня и тройное ДТП с Prius: версия полиции (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в центре Харькова.
Напомним, 11 августа около 22:40 на проспекте Науки, 66 столкнулись Opel Astra, Daewoo Lanos и Toyota Prius.
Установлено, что во время дежурства работник патрульной полиции на служебном автомобиле Toyota Prius с включенными звуковыми и проблесковыми спецсигналами красного и синего цвета преследовал автомобиль Opel Astra, водитель которого нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться с места.
Во время движения нарушитель совершил резкое торможение и маневр вправо, в результате чего произошло столкновение его автомобиля с транспортным средством патрульных и Daewoo Lanos, который двигался впереди него в попутном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи были доставлены двое пассажиров автомобиля Toyota Prius. Они получили легкие телесные повреждения и после осмотра врачами были отпущены.
Водитель автомобиля Opel Astra от проведения судебно-медицинского обследования на алкоголь отказался.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утро в Харькове будет ясным, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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