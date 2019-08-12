12.08.2019 14:31

Погоня и тройное ДТП с Prius: версия полиции (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в центре Харькова.



// Нацполиция

Напомним, 11 августа около 22:40 на проспекте Науки, 66 столкнулись Opel Astra, Daewoo Lanos и Toyota Prius.



Установлено, что во время дежурства работник патрульной полиции на служебном автомобиле Toyota Prius с включенными звуковыми и проблесковыми спецсигналами красного и синего цвета преследовал автомобиль Opel Astra, водитель которого нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться с места.



Во время движения нарушитель совершил резкое торможение и маневр вправо, в результате чего произошло столкновение его автомобиля с транспортным средством патрульных и Daewoo Lanos, который двигался впереди него в попутном направлении.



В результате дорожно-транспортного происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи были доставлены двое пассажиров автомобиля Toyota Prius. Они получили легкие телесные повреждения и после осмотра врачами были отпущены.



Водитель автомобиля Opel Astra от проведения судебно-медицинского обследования на алкоголь отказался.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.