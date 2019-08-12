12.08.2019 15:40

Прокуратура предупредила сбыт контрафактных сигарет стоимостью более 1 млн. грн. (ОНОВЛЕНО, ФОТО)

Харьковская местная прокуратура №1 совместно с сотрудниками оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления ГПСУ и оперативного управления ГФС Украины в области предупредили сбыт почти 30 тыс. пачек контрафактных сигарет.



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Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, табачные изделия неизвестного происхождения обнаружили на складе одной из всеукраинских логистических компаний города во время санкционированных судом обысков. Пограничники разместили видео этой опарации.

«Выявлено сигареты двух известных брендов. Часть табачных изделий должна акцизные марки, похожие на поддельные, поэтому прокуратура обратилась с ходатайством в суд о назначении соответствующей экспертизы. Другая часть сигарет вообще не имела акциза. По предварительным подсчетам общая рыночная стоимость контрафактного табака составляет более 1 млн. Грн. Согласно оперативной информации их должны были реализовывать на стихийных точках продаж в Холодногорском районе. Харькова », - рассказала К. Шевцова.

Досудебное расследование начато по фактам незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров и умышленного введения в обращение на рынке Украины опасной продукции (ст. Ст. 204, 227 УК Украины).