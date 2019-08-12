12.08.2019 16:34

Из дома сбежали близнецы (ФОТО)

Дергачевским отделом полиции разыскиваются несовершеннолетние Гуменный Павел и Гуменный Александр.



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14-летние двойняшки после ссоры с родителями ушли из дома и в настоящее время их местонахождение неизвестно, сообщают в Службе розыска детей.

На вид парням 14-15 лет, рост 150 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза светлые.



Были одеты в синие футболки с надписью и черные шорты, в настоящее время во что одеты дети, не установлено.

Информацию о местонахождении Павла и Александра просят сообщить по телефонам: 050-34-44-072, 102 или другими доступными способами.