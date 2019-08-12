Из дома сбежали близнецы (ФОТО)

Дергачевским отделом полиции разыскиваются несовершеннолетние Гуменный Павел и Гуменный Александр.
14-летние двойняшки после ссоры с родителями ушли из дома и в настоящее время их местонахождение неизвестно, сообщают в Службе розыска детей.
На вид парням 14-15 лет, рост 150 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза светлые.
Были одеты в синие футболки с надписью и черные шорты, в настоящее время во что одеты дети, не установлено.
Информацию о местонахождении Павла и Александра просят сообщить по телефонам: 050-34-44-072, 102 или другими доступными способами.
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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