12.08.2019 17:02

Фермера пригласили для покупки свиней, ударили битой по голове и ограбили на 80 тысяч гривен (ФОТО)

Злоумышленники задержаны и находятся под арестом.



// Нацполиция

Сообщение о происшествии поступило в Кегичевский отделения полиции от частного предпринимателя.

Заявитель рассказал, что в заброшенном доме на улице Центральной в селе Лозовая трое неизвестных ударили его битой по голове, отобрали 80 тысяч гривен и скрылись на автомобиле.

Пострадавший длительное время занимался разведением домашнего скота. Накануне к нему обратились трое парней и предложили приобрести свиней. Мужчина приехал на встречу с немалой суммой денег. Но вместо домашнего скота фермер получил удар битой по голове и остался без средств.

Меры по задержанию злоумышленников продолжались всю ночь, и утром оперативникам удалось выйти на след всех участников разбоя.

Как выяснило следствие, после ограбления злоумышленники бросили в лесу автомобиль ВАЗ-2106, который приобрели накануне для нападения, там же спрятали бейсбольную биту и вещи потерпевшего.

Затем троица приехала в Харьков и пытались выехать за пределы области. Однако нападавшие были задержаны и переданы в Кегичевского отделения полиции для проведения следственных действий.



Грабителями оказались трое жителей Кегичевского района в возрасте от 24 до 30 лет, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.



Полицейские обнаружили у них деньги и барсетку с документами, принадлежащих заявителю, а также орудия преступления. Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.



Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Кегичевский районный суд избрал всем участникам преступления меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.