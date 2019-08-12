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12.08.2019  17:31   

Внимание: полиция объявила в розыск убийцу (ФОТО)

Сотрудники Лозовского отдела полиции устанавливают местонахождение Тернового Дмитрия Алексеевича, 1974 года рождения, гражданина Российской Федерации.


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Полицейские установили, что мужчина причастен к совершению убийства 35-летнего жителя поселка Панютино, тело которого было найдено 11 августа.

Приметы злоумышленника: рост около 175 см, был одет в синий спортивный костюм с желтыми вставками.

«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Лозовской отдела полиции по телефонам: 102, (05745) 9-00-64 или другим доступным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  розыск, убийство, полиция, харьков
 
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