Внимание: полиция объявила в розыск убийцу (ФОТО)

Сотрудники Лозовского отдела полиции устанавливают местонахождение Тернового Дмитрия Алексеевича, 1974 года рождения, гражданина Российской Федерации.
Полицейские установили, что мужчина причастен к совершению убийства 35-летнего жителя поселка Панютино, тело которого было найдено 11 августа.
Приметы злоумышленника: рост около 175 см, был одет в синий спортивный костюм с желтыми вставками.
«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Лозовской отдела полиции по телефонам: 102, (05745) 9-00-64 или другим доступным для вас способом», – обращаются правоохранители.
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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