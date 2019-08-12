12.08.2019 17:45

Дело о ДТП на Сумской слушать в большом зале апелляционного суда - в том же где судили Юлию Тимошенко

14 августа в Харьковском апелляционном суде должно состояться заседание по делу о ДТП на улице Сумской, в результате которого погибли шесть человек, еще шестеро получили травмы.



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Заседание назначено на 11.00, подтвердила пресс-секретарь Харьковского апелляционного суда Евгения Бондаренко .

По ее словам, для удобства участников процесса заседание будет проходить в большом зале Харьковского апелляционного суда (той самой, где в 2012-2013 гг. Слушалось дело по обвинению Юлии Тимошенко).

Ожидается, что оба обвиняемых доставят в суд.

Справка: ДТП на перекрестке ул. Сумской и ул. Мечникова в Харькове произошла в октябре 2017 года. В результате столкновения двух автомобилей погибли шесть пешеходов. Суд признал виновными обоих водителей, Елену Зайцеву и Геннадия Дронова. Приговор по делу - 10 лет для обоих обвиняемых - судья Киевского райсуда Виктор Попрас объявил 26 февраля 2019. Оба обвиняемые обжаловали приговор: первой - Дронов , затем - Зайцева .

Во время судебного разбирательства в первой инстанции Зайцева заявила, что признает все инкриминируемые нарушения: «Я готова отвечать и нести наказание, которое мне назначит суд». Но позже ее защитники постарались «развалить» дело и увести обвиняемую от ответственности.