Главная Новости Криминал и происшествия Ревнивая женщина пыталась зарезать приятельницу ножницами
13.08.2019  08:49   

Ревнивая женщина пыталась зарезать приятельницу ножницами

Нападавшей грозит до восьми лет за решеткой.


// Нацполиция

Ссора с поножовщиной произошла 10 августа около в 18:30 в селе Шийковка Боровского района.

35-летняя местная жительница была в гостях у своей знакомой. Там женщина устроила ссору с 40-летней хозяйкой дома из-за ревности к своему сожителю. Во время выяснения отношений гостя нанесла потерпевшей канцелярскими ножницами ранения в брюшную полость.

Следователем Боровского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленницы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  драка, полиция, харьков
 
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