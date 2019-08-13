13.08.2019 08:49

Ревнивая женщина пыталась зарезать приятельницу ножницами

Нападавшей грозит до восьми лет за решеткой.



// Нацполиция

Ссора с поножовщиной произошла 10 августа около в 18:30 в селе Шийковка Боровского района.



35-летняя местная жительница была в гостях у своей знакомой. Там женщина устроила ссору с 40-летней хозяйкой дома из-за ревности к своему сожителю. Во время выяснения отношений гостя нанесла потерпевшей канцелярскими ножницами ранения в брюшную полость.



Следователем Боровского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленницы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.