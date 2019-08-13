Ревнивая женщина пыталась зарезать приятельницу ножницами

Нападавшей грозит до восьми лет за решеткой.
Ссора с поножовщиной произошла 10 августа около в 18:30 в селе Шийковка Боровского района.
35-летняя местная жительница была в гостях у своей знакомой. Там женщина устроила ссору с 40-летней хозяйкой дома из-за ревности к своему сожителю. Во время выяснения отношений гостя нанесла потерпевшей канцелярскими ножницами ранения в брюшную полость.
Следователем Боровского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленницы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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