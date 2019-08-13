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13.08.2019  09:01   

Смерть женщины от удара током: полиция начала расследование

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти женщины в Киевском районе города.


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Сообщение об обнаружении тела 61-летней жительницы дома в подъезде по улице Старошишковской поступило в полицию 12 августа в 9:11.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Врачи, прибывшие по вызову соседей установили, что смерть женщины наступила в результате удара током. Полиция выясняет обстоятельства получения женщиной смертельной травмы.

Тело умершей без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, удар током, харьков, полиция
 
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