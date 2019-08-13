Смерть женщины от удара током: полиция начала расследование

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти женщины в Киевском районе города.
Сообщение об обнаружении тела 61-летней жительницы дома в подъезде по улице Старошишковской поступило в полицию 12 августа в 9:11.
На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
Врачи, прибывшие по вызову соседей установили, что смерть женщины наступила в результате удара током. Полиция выясняет обстоятельства получения женщиной смертельной травмы.
Тело умершей без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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