13.08.2019 09:01

Смерть женщины от удара током: полиция начала расследование

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти женщины в Киевском районе города.



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Сообщение об обнаружении тела 61-летней жительницы дома в подъезде по улице Старошишковской поступило в полицию 12 августа в 9:11.



На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.



Врачи, прибывшие по вызову соседей установили, что смерть женщины наступила в результате удара током. Полиция выясняет обстоятельства получения женщиной смертельной травмы.



Тело умершей без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.



Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.