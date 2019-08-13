На Новых Домах горели балконы жилой пятиэтажки (ФОТО)

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
После полудня 12 августа спасателей вызвали на пожар, который произошел на 2-х балконах 5-этажного жилого дома по проспекту Льва Ландау, 8.
На вызов прибыли сразу 2 пожарно-спасательных отделения 2-й и 11-й Государственных пожарно-спасательных частей на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 11 спасателей.
Огнем были охвачены балконы квартир на 3-м и 4-м этажах. Площадь пожара на обоих балконах составила по 3 кв.м.
Спасатели быстро подали 2 пожарных ствола на тушение огня и за полчаса ликвидировали пожар.
Распространение пламени внутрь квартир удалось предотвратить.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
влажн.:
давл.:
ветер: