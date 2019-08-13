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13.08.2019  09:43   

На Новых Домах горели балконы жилой пятиэтажки (ФОТО)

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.


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После полудня 12 августа спасателей вызвали на пожар, который произошел на 2-х балконах 5-этажного жилого дома по проспекту Льва Ландау, 8.

На вызов прибыли сразу 2 пожарно-спасательных отделения 2-й и 11-й Государственных пожарно-спасательных частей на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 11 спасателей.

Огнем были охвачены балконы квартир на 3-м и 4-м этажах. Площадь пожара на обоих балконах составила по 3 кв.м.

Спасатели быстро подали 2 пожарных ствола на тушение огня и за полчаса ликвидировали пожар.

Распространение пламени внутрь квартир удалось предотвратить.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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