13.08.2019 09:43

На Новых Домах горели балконы жилой пятиэтажки (ФОТО)

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.



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После полудня 12 августа спасателей вызвали на пожар, который произошел на 2-х балконах 5-этажного жилого дома по проспекту Льва Ландау, 8.



На вызов прибыли сразу 2 пожарно-спасательных отделения 2-й и 11-й Государственных пожарно-спасательных частей на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 11 спасателей.

Огнем были охвачены балконы квартир на 3-м и 4-м этажах. Площадь пожара на обоих балконах составила по 3 кв.м.



Спасатели быстро подали 2 пожарных ствола на тушение огня и за полчаса ликвидировали пожар.



Распространение пламени внутрь квартир удалось предотвратить.